Due umili astronomi partono per un enorme tour mediatico con l’obiettivo di avvisare l’umanità dell’imminente distruzione del pianeta da parte di una cometa: ecco, in breve, la trama di, il nuovo film scritto e diretto da La grande scommessa ) che arriverà in un numero selezionato di cinema l’8 dicembre e su Netflix dal 24 dicembre.

Oggi Netflix ha diffuso il nuovo full trailer della pellicola, che entra nel dettaglio della trama e snocciola tutti i nomi altisonanti che vi compariranno anche in piccole parti, come Timothée Chalamet, che si intravede per qualche secondo. Una commedia apocalittica e satirica che include nel cast attori del calibro di Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett, Tyler Perry, Ron Perlman, Ariana Grande e Scott Mescudi. Oltre, ovviamente, ai due protagonisti: il Dottor Rangall Mindy (Leonardo DiCaprio) e la Dottoressa Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence).

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre qui sotto trovate anche il nuovo poster.

La sinossi ufficiale: