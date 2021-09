In occasione del Tudum, l’evento online per i fan organizzato da Netflix ( leggi tutte le notizie ), è stato mostrato il teaser del terzo lungometraggio anime di Studio Colorido, dopo il successo di Penguin Highway e A Whisker Away, intitolato(La casa tra le onde). In un giorno d’estate, Kosuke e i suoi amici visitano un edificio di appartamenti che deve essere demolito, e improvvisamente si vedono trascinati in uno strano fenomeno…

Potete vedere il trailer qui sopra!

LA CASA TRA LE ONDE: LA TRAMA

Kosuke e natsume sino amici sin dall’infanzia, ma con il passare del tempo il rapporto tra i due ragazzini – ora undicenni – sembra essere cambiato: ora continuano a evitarsi. Un giorno, durante le vacanze estive, vanno in un complesso residenziale che dovrà essere demolito. È il posto dove sono cresciuti, ed è ricco di memorie, ma mentre giocano i due vengono trascinati in uno strano fenomeno e quando riprendono conoscenza vedono che il complesso residenziale è circondato da un oceano. Kosuke e Natsume si trovano quindi a galleggiare su un condominio in un misterioso mare. Quando potranno tornare nel loro mondo precedente? Un viaggio di fine estate inizia…

Diretto da Hiroyasu Ishida, e scritto da Hayashi Mori, Hiroyasu Ishida & Minaka Sakamoto con character design di Akihiro Nagae, il film uscirà nel 2022.