Francesco Alò ci parla di Drive-Away Dolls, il film di Ethan Coen con Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Colman Domingo, al cinema dal 7 marzo.

Drive-Away Dolls, la trama

Scritto da Ethan Coen e Tricia Cooke, questa commedia segue Jamie, uno sfrenato spirito libero che si dispera per l’ennesima rottura con una fidanzata, e la sua timida amica Marian che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto. Diretto da Ethan Coen.

Classifiche consigliate