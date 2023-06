La Sony ha lanciato il trailer ufficiale di Dumb Money, il film di Craig Gillespie (Tonya) basato sul libro scritto da Ben Mezrich intitolato The Antisocial Network e incentrato sulla vicenda che ha coinvolto il gruppo di Reddit r/wallstreetbets e le azioni di GameStop a Wall Street nel gennaio del 2021.

Protagonisti del film Paul Dano e Pete Davidson, affiancati da un cast stellare composto da Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley e Seth Rogen.

Gli appartenenti al gruppo Reddit avevano deciso di iniziare a investire su GameStop con l’esplicito obiettivo di rovinare i giganteschi fondi d’investimento che speculano sulla perdita di valore di queste società. E ci sono riusciti, non senza conseguenze (qui ulteriori dettagli).

Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, sceneggiatrici di Orange Is the New Black, si sono occupate dello script del film, descritto come un ritratto pungente, divertente ed emozionante di ciò che accadde quando un gruppo di investitori amatoriali e di frequentatori di Internet, liberamente affiliati, ha deciso di distruggere uno dei più grandi fondi speculativi di Wall Street e messo in crisi l’establishment.

