È online il terzo trailer ufficiale di Dune – Parte Due, il film di Denis Villeneuve che uscirà nei cinema americani il 1 marzo e in quelli italiani il 28 febbraio 2024. Qui sopra potete vederlo in italiano, mentre a questo link lo trovate in inglese 4K.

Dune 2: la trama

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte Due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

