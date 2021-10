Francesco Alò ci parla di, il film di Piefrancesco Diliberto con Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pif, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi, Eamon Farren, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Arturo è un manager che, senza sospettarlo, introduce in azienda l’algoritmo che rende superfluo il suo lavoro. In breve tempo perde l’occupazione, la fidanzata e gli amici, e decide di lavorare come rider. L’unica sua consolazione è Stella, un ologramma al quale, durante la settimana di prova gratuita, Arturo si lega molto. Non potendo permettersi di rinnovare l’abbonamento, si trova costretto a darsi da fare per ritrovare l’amore e la libertà.

NOTE DI REGIA «Lo ha deciso l’algoritmo!» Questa è la frase da usare per porre fine a ogni discussione e lamentela – accompagnandola, possibilmente, da un’espressione di rassegnazi...