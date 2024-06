In vista dell’uscita di Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F) Eddie Murphy, insieme agli altri membri del cast, ha concesso un’intervista video a Jake Hamilton, che potete vedere nella parte superiore della pagina.

La prima domanda riguarda la sua mancata partecipazione a Ghostbusters, uscito lo stesso anno del primo Beverly Hills. Ecco perché l’attore ha preferito prendere parte a quest’ultimo:

Semplice: in Beverly Hills sarei stato il protagonista, in Ghostbusters avrei fatto parte di un gruppo. Non ero mai stato il protagonista. Ghostbusters è un classico: avrei adorato essere in entrambi.