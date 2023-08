Presentato in concorso al Festival di Venezia, El Conde è il nuovo film di Pablo Larrain con Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger, e sarà disponibile su Netflix dal 15 settembre. Ce ne parla Francesco Alò in una nuova video recensione.

EL CONDE – LA TRAMA

El Conde è una commedia dark/horror che ipotizza un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film ritrae Augusto Pinochet, un simbolo del fascismo mondiale, nei panni di un vampiro che vive nascosto in una villa in rovina nella fredda estremità meridionale del continente: nutre il suo desiderio di malvagità al fine di perpetuare la propria esistenza. Dopo duecentocinquanta anni di vita, Pinochet decide di smettere di bere sangue e di abbandonare il privilegio della vita eterna. Non può più sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. A dispetto della natura deludente e opportunistica della sua famiglia, trova una nuova ispirazione per continuare a vivere una vita di passione...