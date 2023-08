Comingsoon ha svelato in esclusiva una scena tagliata da Elemental, il film Pixar in arrivo a settembre in home video.

La scena, che potete ammirare qui in alto, mostra Wade ed Ember che si imbattono in Bernie, il padre di Ember. Questi le presenta Dante, anche lui dell’elemento del fuoco, e le propone di condividere con lui la camera vista la scarsa disponibilità di stanze a Firetown. Ember e Wade si propongono allora di aiutare Dante a sistemare un appartamento in periferia in modo che sia perfetto per ospitarlo, ma senza successo.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

