Empire of Light: il trailer del film di Sam Mendes con Olivia Colman e Michael Ward

È online il trailer di Empire of Light, il nuovo, attesissimo film di Sam Mendes che verrà presentato al Toronto Film Festival tra poche settimane.

Nel trailer sentiamo la voce fuori campo di Toby Jones, un proiezionista cinematografico, che parla di come la pellicola siano “immagini statiche divise dall’oscurità… faccio scorrere la pellicola a 24 fotogrammi al secondo e si crea l’illusione del movimento, della vita, e non si vede più l’oscurità. […] Nulla succede senza la luce”.

Le vicende del film ruotano attorno a un vecchio cinema della costa meridionale dell’Inghilterra negli anni ottanta: una storia d’amore tra Hilary (Olivia Colman) e Stephen (Michael Ward), ma inevitabilmente anche una lettera d’amore al cinema. Hilary è una impiegata del cinema annoiata, che ogni mattina apre la sala e gestisce l’area ristoro. Alle sue spalle ha un passato problematico legato alla salute mentale. Stephen invece è un giovane uomo nero, nuovo impiegato del cinema che deve affrontare il razzismo imperante dell’Inghilterra degli anni ottanta. Insieme affronteranno le difficoltà trovandosi l’un l’altra. Ma il loro rapporto non potrà durare per sempre, proprio come il cinema Empire dove lavorano.

Nel cast anche Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke e Colin Firth.

Scritto e diretto da Mendes, il film ha la fotografia di Roger Deakins. L’uscita è prevista per il 9 dicembre negli USA e il 13 gennaio 2023 nel Regno Unito.