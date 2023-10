The Equalizer 3 - Senza tregua

Uscito nelle sale italiane lo scorso 30 agosto, The Equalizer 3 (LEGGI LA RECENSIONE), nuovo capitolo della saga action con Denzel Washington, si è rivelato un buon successo al box-office. In vista della sua uscita in digital negli USA, IGN ha pubblicato i primi dieci minuti della pellicola, che potete vedere nella parte superiore della pagina.

THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA: LA TRAMA

The Equalizer 3 – Senza Tregua è il nuovo thriller d’azione di Sony Pictures diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. L’attore premio Oscar® torna a interpretare l’ex agente governativo Robert McCall nell’ultimo capitolo della saga dell’inflessibile giustiziere. The Equalizer 3 – Senza Tregua è una produzione anche italiana, di Sony Pictures insieme a Eagle Pictures, ambientato e girato interamente in Italia, sulla Costiera Amalfitana e a Roma, negli Studi di Cinecittà.

Il film è scritto da Richard Wenk (Jack Reacher – Punto di non ritorno, The Equalizer 2 – Senza perdono) e nel cast oltre a Denzel Washington, Dakota Fanning e David Denman molti attori italiani tra cui Gaia Scodellaro, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Eugenio Mastrandrea, Bruno Bilotta, Daniele Perrone, Salvatore Ruocco e Remo Girone.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: YT

