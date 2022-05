Presentato nella sezione Première al Festival di Cannes,è la nuova opera di Marco Bellocchio inizialmente pensata in formato seriale ma che arriverà in sala divisa in due parti: la prima parte uscirà il 18 maggio, la seconda parte il 9 giugno. La versione originale in formato seriale andrà invece in onda su Rai 1 in autunno.

Qui sopra potete vedere la nostra video recensione della prima parte.

Esterno Notte è scritto da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino, diretto da Marco Bellocchio e vede nel cast Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro, con Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

ESTERNO NOTTE – LA TRAMA