Eternals è disponibile in streaming su Disney+, e così dopo avervi mostrato la nostra videointervista con Barry Keoghan oggi vi proponiamo quella con Kumail Nanjiajni, che nel cinecomic dei Marvel Studios diretto dal premio Oscar Chloe Zhao interpreta Kingo.

Potete vedere l’intervista, nella quale fa anche la sua comparsa Barry Keoghan, con i sottotitoli di Aleksandra Daszkilewicz, qui sopra!

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).