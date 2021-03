LEGGI ANCHE: Eurovision aveva un riferimento a Elf che nessuno ha colto

Tutti gli abitanti di, o quasi, sembrano essere molto contenti del fatto chepossa effettivamente ambire a una statuetta dorata durante la prossima edizione della Notte degli Oscar. I giochi ovviamente non sono ancora fatti e, per il momento, una delle canzoni della pellicola diretta da David Dobkin, “Húsavík” appunto, è “solo” entrata nella shortlist da cui verranno scelte le canzoni in gara per l’Oscar alla miglior canzone originale, ma tant’è: tutta la cittadina islandese in cui si svolge buona parte del film si è stretta intorno ad Eurovision con la campagna “Un Oscar per Húsavík”

Come potete constatare dal video di YouTube che vi proponiamo nella parte superiore di questa pagina, quasi tutti gli abitanti della città hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa atta a far sì che il brano finisca effettivamente nella lista delle canzoni in gara. Tutti gli abitanti ad eccezione di uno: se avete visto il film avrete già capito di chi si tratti e immaginerete anche quale sia la sua canzone preferita.

Qua sotto potete vedere o rivedere la nostra intervista con Will Ferrell fatta in occasione degli incontri stampa virtuali per il film che si sono svolti lo scorso giugno:

La storia del lungometraggio è incentrata, ovviamente, sulla popolare competizione musicale internazionale Eurovision Song Contest, che ha avuto inizio in Svizzera nel 1956 con sei partecipanti delle nazioni occidentali europee. Il film segue le vicende di Lars Erickssong (Ferrell) e Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams), due musicisti islandesi in difficoltà che si uniranno al concorso. Dan Stevens interpreta il concorrente russo Alexander Lemtov, mentre Pierce Brosnan è il padre di Ferrell, “l’uomo più bello d’Islanda”.

Ecco la sinossi:

Gli aspiranti musicisti Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams) hanno l’occasione della loro vita: rappresentare il loro paese nella gara canora più importante del mondo provando che vale sempre la pena di lottare per i propri sogni.

Cosa ne pensate di questa divertente campagna For Your Consideration organizzata per Eurovision Song Contest? Ditecelo nei commenti!