Dopo aver interpretato Reed Richards in Doctor Strange nel multiverso della follia, John Krasinski tornerà anche ne film sui Fantastici 4 dei Marvel Studios?

Jimmy Kimmel non è riuscito a far confessare l’attore durante una recente intervista, come potete vedere qui in alto e come potete leggere dalla trascrizione:

Fallon: Al Comic-Con hanno annunciato tutti questi film e che ci sarà un nuovo film sui Fantastici 4. Krasinski: Sì. Fallon: Non ti è permesso dire nulla. Krasinski: Nah. Fallon: E a me non è permesso chiederti nulla. Krasinski: Esatto. Fallon: Ma… pensi? Pensi…? Krasinski: Pensi… ? Fallon: Tu pensi? Si potrebbe pensare… ? Krasinski: Davvero, che ti hanno detto? Devo saperlo. Fallon: Non ti dicono nulla? Krasinski: Non dicono nulla. Fallon: Soltanto quando sono pronti a girare. Krasinski: Esatto.

Il conduttore ha poi citato la moglie dell’attore e regista, Emily Blunt:

Fallon: E ci sono voci su tua moglie, Emily Blunt, che potrebbe interpretare Sue Storm. Krasinski: Oh! Fallon: Credi…? Krasinski: Jimmy, voglio dirtelo qui al tuo programma, è…

A quel punto l’attore ha finto di essere stato messo fuori gioco da un cecchino della Marvel.

Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sul film dei Fantastici 4, ma alcune novità potrebbero arrivare durante il D23 a settembre.

