La serie di libri diad opera dell’autore americano R. L. Stine sta per approdare su Netflix! Il colosso dello streaming ha diffuso il primo trailer annunciando i dettagli della trilogia evento.

“Per la realizzazione di Fear Street, in qualità di regista, ma anche di cinefilo, è stato emozionante rendere omaggio ad alcune delle grandi ere dei film dell’orrore” ha commentato il regista Leigh Janiak, che ha svelato di aver tratto ispirazione da Scream per il 1994, da Venerdì 13, Halloween e Nightmare per il 1978, e da The New World di Terence Malickper il 1666.

Ecco la presentazione del progetto con le date di distribuzione in streaming:

Nel 1994 un gruppo di adolescenti scopre che gli eventi spaventosi che terrorizzano da generazioni la loro città potrebbero essere tutti collegati… e che forse saranno proprio loro le prossime vittime. La trilogia segue l’incubo nella sinistra storia di Shadyside ed è tratta dalla serie horror bestseller di R. L. Stine.

Fear Street Parte 1: 1994 – 2 luglio Fear Street Parte 2: 1978 – 9 luglio Fear Street Parte 3: 1666 – 16 luglio



Nel cast dei lungometraggi troviamo Sadie Sink (Stranger Things), Ashley Zuckerman (Fear the Walking Dead), Fred Hechinger (Alex Strangelove), Jeremy Ford (A Mother’s Sacrifice), Julia Rehwald, Kiana Madiera, Olivia Welch e Benjamin Flores Jr..Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr. e Olivia Welch.

Leigh Janiak (Honeymoon) è stata ingaggiata per dirigere tutti e tre i capitoli della saga, e non solo il primo ed il terzo film come precedentemente annunciato (Alex Ross Perry avrebbe dovuto dirigere il secondo).

Le opere sono ambientate negli anni ’80 e ’90 in una cittadina immaginaria dell’Ohio chiamata Shadyside. La serie principale conta oggi ben 52 titoli.