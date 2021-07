Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di, terzo e ultimo film della trilogia horror che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 16 luglio.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Le opere sono ambientate negli anni ’80 e ’90 in una cittadina immaginaria dell’Ohio chiamata Shadyside. La serie principale conta oggi ben 52 titoli.

A seguire trovate un estratto dalla recensione della prima parte di Fear Street:

Dovrebbe iniziare col botto o quantomeno in modo scoppiettante il primo capitolo della trilogia horror Fear Street, visto che la necessità è quella di tenere incollato lo spettatore per altri due film prima di far chiudere il cerchio della storia. E invece Fear street parte 1: 1994 non riesce quasi per nulla a costruire attesa, tensione e curiosità verso ciò che potrebbe ancora accadere (anzi, su ciò che è accaduto: nel prossimo capitolo si torna indietro nel 1978) a Shadyside, una cittadina condannata a un tormento paranormale plurisecolare dove una strega costringe le sue vittime a compiere efferati omicidi per l’eternità.