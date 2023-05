Firebrand è un film di Karim Aїnouz con Jude Law e Alicia Vikander nei panni di Enrico VIII e Katherine Parr, presentato in concorso alla 76 esima edizione del Festival di Cannes.

Basato sul romanzo storico di Elizabeth Fremantle, Firebrand esplora come la Parr abbia studiato una strategia di sopravvivenza rispetto ai comportamenti squilibrati del marito e sia riuscita, in senso letterale, a mantenere la testa: “divorziata, decapitata, morta, divorziata, decapitata, sopravvissuta” è infatti la famosa filastrocca associata alle sei mogli di Enrico – Caterina d’Aragona, Anna Bolena, Giovanna Seymour, Anna di Cleves, Catherine Howard e infine Katherine. In Italia uscirà distribuito da Vertice 360.

FIREBRAND: LA TRAMA