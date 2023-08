Amazon ha lanciato il trailer ufficiale di Foe, il film drammatico fantascientifico tratto dal romanzo omonimo di Ian Reid del 2018, con protagonisti Paul Mescal e Saoirse Ronan e diretto da Garth Davis (regista di Lion – La strada erso casa).

Prodotto dalla MGM, Foe uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 6 ottobre. Ambientato in un futuro non precisato, il film racconta una storia carica di suspence e mistero, con protagonista una coppia composta da Junior (Paul Mescal) e sua moglie Henrietta (Saoirse Ronan).

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre sotto la trama trovate il poster.

FOE: LA TRAMA

I candidati all’Oscar Saoirse Ronan e Paul Mescal sono i protagonisti di Foe, un’avvincente esplorazione del matrimonio e dell’identità ambientata in un mondo incerto. Hen e Junior coltivano un pezzo di terra isolato che è appartenuto alla famiglia di Junior per generazioni, ma la loro vita tranquilla viene sconvolta quando uno sconosciuto non invitato (Aaron Pierre) si presenta alla loro porta con una proposta sorprendente.

Classifiche consigliate