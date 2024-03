Dopo aver diretto Godzilla Minus One il regista Takashi Yamazaki ha firmato anche la regia di Foodlosslla, un video promozionale in collaborazione con Ajinomoto (una linea di prodotti da cucina in Giappone).

Il protagonista di tale video è sempre un particolare kaiju.

Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

