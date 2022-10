Presentato alla 17 esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Foudre è un film di Carmen Jaquier con Lilith Grasmug, Mermoz Melchior, Benjamin Python, Noah Watzlawick, Sabine Timoteo, François Revaclier, Diana Gervalla, Lou Iff, Léa Gigon, Marco Calamandrei.

Estate del 1900, in una valle della Svizzera meridionale. Elisabeth, 17 anni, sta per prendere i voti, quando la morte improvvisa della sorella la costringe a lasciare il convento e a tornare nella fattoria di famiglia, che aveva lasciato 5 anni prima. Ma Elisabeth non è più una bambina: oppressa dalle rigide regole del villaggio e ossessionata dai misteri che circondano la scomparsa della sorella, lotterà per il diritto a essere padrona di se stessa.