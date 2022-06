La divisione giapponese della Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo trailer di, seconda parte del sequel del film in live-action dell’omonima opera fumettistica arrivato nelle sale nel 2017.

La prima parte è arrivata nelle sale giapponesi il 20 maggio, mentre la parte 2 uscirà il 24 giugno.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

La prima parte è intitolata Fukushūsha Scar (che può tradurre in The Avenger Scar) e uscirà il 20 maggio, mentre la parte 2 intitolata Saigo no Rensei (traducibile in The Last Transmutation) uscirà il 24 giugno.

Ryosuke Yamada, membro del gruppo J-POP Hey! Say! JUMP, tornerà nei panni di Edward Elric.

Cosa ne pensate di questo nuovo video? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Warner Bros. Japan