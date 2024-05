Il team di Wasteland Weekend ha collaborato con Warner Bros. per dar vita a un evento in costume su Hollywood Blvd in occasione della presenza di Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth al Jimmy Kimmel Live! per la promozione di Furiosa: A Mad Max Saga.

Wasteland World ha portato 9 veicoli e una serie di figuranti in costume dando vita a uno spettacolo unico.

Potete vedere il video dell’evento nella parte superiore della pagina.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà nelle sale il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia dal 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

