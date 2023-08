In rete è approdato il trailer di Ghost in the Shell SAC_2045: The Last Human, il film anime che riassume e amplia i contenuti della seconda stagione animata Netflix Ghost in the Shell SAC_2045.

Il film sarà disponibile in 30 cinema selezionati giapponesi il 23 novembre, per poi approdare in streaming su Netflix.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

FONTE: Ghost in the Shell SAC_2045

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate