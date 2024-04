Questa settimana, l’11 aprile per l’esattezza, Ghostbusters – minaccia glaciale arriverà nei cinema dello stivale, a qualche settimana dall’esordio negli Stati Uniti e in svariati altri mercati internazionali.

A marzo, in occasione del junket virtuale della pellicola, il nostro Andrea Bedeschi ha intervistato Gil Kenan, regista (e co-sceneggiatore insieme a Jason Reitman) di Ghostbusters – minaccia glaciale. Nel corso della chiacchierata, sono stati affrontati argomenti come le citazioni più o meno volontarie allo storico videgioco di Ghostbusters di David Crane, l’amore verso la serie Tv e perché, dopo aver ritrovato Gozer in Ghostbusters: Legacy, un ritorno in scena di Vigo il Carpatico è da escludere per quel che riguarda il futuro del franchise.

Trovate l’intervista nella parte superiore della pagina!

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Trovate tutte le informazioni sul film in arrivo l’11 aprile nei cinema italiani nella nostra scheda!

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate