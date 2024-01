L’11 aprile arriverà nei cinema il film Ghostbusters: Minaccia Glaciale e online è stato condiviso il nuovo trailer che regala molte anticipazioni sulla storia e sui personaggi coinvolti.

Nel video si assiste infatti a quello che accade ai protagonisti dopo che iniziano la loro attività di acchiappafantasmi a New York, oltre a introdurre una temibile minaccia che rischia di cambiare per sempre il mondo.

Tra i nuovi ingressi nel cast, che si uniranno a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ed Ernie Hudson, troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si è occupato della regia.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Fonte: Sony Pictures

