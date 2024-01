Qualche ora fa abbiamo visto il nuovo trailer italiano di Ghostbusters: Minaccia Glaciale il film diretto da Gil Kenan, anche sceneggiatore insieme a Jason reitman, che riporterà sul grande schermo la saga degli Acchiappafantasmi a tre anni di distanza dall’arrivo nelle sale di Ghostbusters: legacy.

Come noto, sia Ghostbusters: Minaccia Glaciale che Legacy sono due sequel diretti dei primi due Ghostbusters e sono quindi ambientati in una storyline differente rispetto al film di Paul Feig del 2016. Proprio per questa ragione, il trailer americano della pellicola, che trovate nella parte superiore della pagina, mostra svariati passaggi inediti del film pieni zeppi di omaggi alla “lore” del franchise.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

