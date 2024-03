Dalla divisione nazionale della Sony, ecco il trailer finale in italiano di di Ghostbusters: minaccia glaciale, il nuovo capitolo della leggendaria saga cominciata nel 1984 col film di Ivan Reitman.

Lo trovate nella parte superiore della pagina!

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

