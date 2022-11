Glass Onion – Knives Out: ecco il nuovo trailer italiano del film con Daniel Craig

Netflix ha diffuso oggi il nuovo trailer italiano di Glass Onion – Knives Out, il sequel di Cena con delitto in cui il detective Benoît Blanc di Daniel Craig va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Il film di Rian Johnson arriverà nei principali circuiti cinematografici italiani grazie a un accordo stretto da Netflix con gli esercenti che assicurerà una finestra di un mese prima del lancio in piattaforma.

