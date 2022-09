Glass Onion - A Knives Out Story

Netflix ha diffuso online il primo teaser trailer dell’attesissimo Glass Onion – Knives Out, il sequel di Cena con delitto, che arriverà in streaming su Netflix a partire dal 23 dicembre, preceduto da una distribuzione anticipata al cinema la cui data non è ancora stata svelata.

Potete ammirare il filmato a seguire:

Ecco anche il poster:

Nel cast del film, in aggiunta a Daniel Craig di nuovo nei panni di Benoit Blanc, troviamo: Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick (The Gray Man), Madelyn Cline (Outer Banks), oltre a Kate Hudson e a Dave Bautista (Army of the Dead).

Parlando del cast di attori chiamati per il sequel, Rian Johnson ha dichiarato qualche settimana fa:

Inviti sempre le persone che ti piacciono”, spiega il regista, “ma è difficile sapere davvero come andrà e alla fine puoi solo cercare di scegliere i migliori attori per una parte, quelli che sembrano più adatti a un ruolo specifico. A quel punto ti tuffi e trattieni il respiro. Per fortuna abbiamo messo insieme un gruppo stupendo e davvero coeso.

Mentre parlando di Daniel Craig e del suo Benoit Blanc aveva aggiunto:

Sarà sicuramente possibile conoscerlo un po’ meglio”, spiega. “La struttura del primo film faceva di Marta (il personaggio di Ana de Armas) la protagonista principale. In quel contesto, Blanc era una vera minaccia. Dal punto di vista della struttura narrativa era una specie di antagonista, perché eravamo tutti preoccupati che riuscisse a scoprirla e a consegnarla alla giustizia, anche quando il loro rapporto diventa più stretto. Perciò nel primo film Blanc era sempre distaccato dal gruppo di protagonisti ed era anche più enigmatico, mentre in questo è invitato nell’isola per la cena con delitto. È dal suo punto di vista che incontriamo i vari personaggi e ci avviciniamo a questo mondo.

Trovate tutti i dettagli su Glass Onion: A Knives Out Story nella nostra scheda.

