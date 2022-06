Rian Johnson ha pubblicato oggi su Twitter un lungo post dedicato alla sua ispirazione per il franchise di Knives Out – Cena con Delitto, del quale Netflix ha acquisito i diritti. Nel post ha svelato il titolo e la data di uscita del primo dei due sequel, che si chiamerà Glass Onion: A Knives Out Story (cipolla di vetro).

Dal video condiviso assieme al messaggio apprendiamo che il film uscirà durante le festività (che iniziano a fine novembre con il Ringraziamento). Si parla di uscita su Netflix, e per il momento non viene menzionata la possibilità che Glass Onion esca anche al cinema, magari con una finestra di qualche tipo: è una speculazione legittima, viste le voci che circolano ormai da qualche settimana sull’ipotesi che Netflix inizi a distribuire i propri film anche in sala rispettando delle window.

Ecco il messaggio:

Una cosa che amo di Agatha Christie è come non abbia mai temporeggiato a livello creativo. Penso che ci sia un fraintendimento sul fatto che i suoi libri utilizzino la stessa formula ogni volta, ma i fan sanno benissimo che è il contrario. Non era solo questione di ambientazioni o di modi di uccidere: era costantemente al lavoro per spingere il genere oltre i suoi limiti, a livello concettuale. Sotto l’ombrello del “whodunnit” ha scritto thriller di spionaggio, proto-horror slasher, cacce ai serial killer, romanzi gotici, studi sulla psicologia dei personaggi, diari di viaggio ricchi di glamour. Quando ho fatto Cena con delitto, ciò che mi entusiasmava di più sulla prospettiva di fare più film di mistero con Daniel nei panni di Benoit Blanc era emulare Christie e fare in modo che ogni film sembrasse un nuovo libro, con il suo tono, la sua ambizione, il suo motivo di esistere e… (ta dah) il suo titolo. Il prossimo caso di Benoit Blanc, il seguito di Cena con Delitto, si intitolerà Glass Onion.

Benoit Blanc’s next case, the follow up to Knives Out, is called GLASS ONION. pic.twitter.com/6Zo0g1VX11 — Rian Johnson (@rianjohnson) June 13, 2022

Questa, per ora, la trama del film:

Nel sequel di CENA CON DELITTO – KNIVES OUT (Rian Johnson), il detective Benoît Blanc va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Nel cast di Glass Onion, oltre a Daniel Craig, anche Kate Hudson, Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe, Kathryn Hahn e Leslie Odom Jr.