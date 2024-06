Netflix ha pubblicato su YouTube una lunga clip tratta dall’acclamato Godzilla Minus One che, lo ricordiamo, è arrivato ufficialmente in streaming sulla piattaforma in tutto il mondo, Italia inclusa, qualche giorno fa. La pellicola ha vinto l’Oscar quest’anno per i Migliori effetti visivi.

LEGGI – Godzilla Minus One è primo su Netflix ed è il più acquistato su iTunes

Potete ammirare l’estratto qua sopra!

La scheda del film.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate