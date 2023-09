Nel novembre del 2022, Sony Pictures ci ha invitato a Budapest per la set visit di Gran Turismo, la pellicola diretta da Neill Blomkamp interpretata da David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe basata sulla nota IP videoludica di Polyphony Digital ideata da Kazunori Yamauchi disponibile da sempre in esclusiva su console PlayStation.

Una set visit che si è articolata in maniera un po’ differente dal solito. In aggiunta alle canoniche interviste, che il nostro Andrea Bedeschi ha potuto condurre con i talent nell’arco di un paio di giornate sia agli Astra Studios che all’Hungaroring, il circuito dove si tiene il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 che in quei giorni stava facendo da “controfigura” per le scene della pellicola ambientate durante la 24 Ore di le Mans, c’è stata la possibilità ottenere del materiale in maniera un po’ differente da quello che, solitamente, avviene durante le visite ai set d’importanti produzioni americane.

Sia alla stampa che agli e alle influencer presenti è stato concesso di raccogliere liberamente foto e video di ogni tipo, a patto, chiaramente, di tenere tutto sotto chiave fino al termine dell’embargo. E non solo: proprio all’Hungaroring è stata data ai presenti l’opportunità di fare tre giri di pista a bordo di rombanti Nissan GT-R Nismo (ovviamente guidate da piloti professionisti).

Nella parte superiore di questa pagina potete scoprire il Vlog di Andrea Bedeschi dal set di Gran Turismo (con montaggio di Mirko d’Alessio).

Gran Turismo, la sinossi ufficiale

Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Gran Turismo sarà nei cinema italiani dal prossimo 20 settembre. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

