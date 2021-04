LEGGI ANCHE: James Gunn girerà nuove scene dei Guardiani della Galassia per la ride a Walt Disney World

I Disney Imagineers hanno svelato la loro ultima fatica: una replica robotica didirettamente dai

Come riportato da TechCrunch, l’adorabile robot è il frutto di tanto lavoro su una piattaforma robotica chiamata Project Kiwi, che rappresenta “una pietra miliare unica per la Disney“. La major non è nuova a questo mondo: in passato ha realizzato statue animatroniche per i parchi a tema come Hondo Ohnaka a Galaxy’s Edge o i Na’Vi per l’attrazione di Avatar, ma quelle sono sempre state fisse.

Groot, come potete vedere nel video qui in alto, riesce a camminare in completa autonomia: il reparto ricerca e sviluppo WDI sta lavorando al progetto da tre anni ed è ancora all’opera per completarlo. Quando termineranno, non solo Groot potrà approdare nei parchi a tema Disney (nonostante al momento non siano stati annunciati piani di alcun tipo), ma sarà il “primo della sua specie“.

Il progetto Kiwi è infatti un modello che potrà essere sfruttato per l’impiego di altri personaggi.

Per restare in tema, James Gunn ha confermato che, nella sua agenda lavorativa, ci sono anche delle scene con gli iconici Guardiani che verranno girate appositamente per Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, ovvero le montagne russe che porteranno i visitatori direttamente sul pianeta Xandar la una nuova attrazione ispirata a Guardiani della Galassia per Walt Disney World in Florida.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!