Qualche ora fa è arrivato online il primo trailer di Guardiani della Galassia 3, la pellicola di James Gunn che chiuderà la Trilogia dedicata agli amatissimi personaggi della Marvel.

Anche in questa nuova iterazione del franchise, la musica ricoprirà un ruolo fondamentale come negli altri due capitoli (e nel recente Holiday Special) e, già dal filmato promozionale, il regista/sceneggiatore ha effettuato una scelta artistica che sembra decisamente appropriata a quelli che saranno i toni del film.

Le immagini del trailer di Guardiani della Galassia 3 sono difatti accompagnate da “In the meantime”, brano dell’alternative rock band Spacehog uscito nel 1995. Con i suoi 27 anni di età, è la canzone più recente mai impiegata da Gunn per un film della saga, cosa, questa, che potrebbe anche essere collegata allo Zune che Peter Quill (Chris Pratt) riceve come regalo alla fine di Guardiani della Galassia 2.

Royston Langdon, il cantante degli Spacehog, ha spiegato che il brano parla “della ricerca esterna e interna a sé della fine dell’isolamento, dell’accettazione di sé stessi, di ciò che risiede dentro di noi”. Una canzone che parla del superamento delle ansie della vita, compresa la paura della morte, e dell’accettazione del proprio posto nell’ordine generale delle cose.

Mettendo insieme questa dichiarazioni e quelle che, nel corso del tempo, sono state fatte da James Gunn e le star coinvolte nella lavorazione di Guardiani della Galassia 3, possiamo constatare come la scelta, per il trailer, di una canzone incentrata su queste tematiche sia, probabilmente, tutt’altro che casuale. Durante gli impegni stampa per l’Holiday Special James Gunn ha sottolineato in più di un’occasione che la lavorazione dello speciale delle feste è stata una maniera per controbilanciare la serietà del terzo film dei Guardiani.

Una serietà che, come suggerito anche dal trailer, toccherà in maniera molto marcata il destino di Rocket Racoon e quello di Gamora e che per questo calza a pennello con una canzone che parla del trovare l’equilibrio interiore una volta preso atto che certe ansie e certe paure che abbiamo e proviamo sono in relazione ad altre sulle quali non abbiamo un controllo diretto.

Il prossimo maggio, al cinema, avremo modo di scoprire come si tradurrà tutto questo in quantitativo di lacrime versate dal pubblico alla fine del film.

In the meantime, il testo della canzone nel trailer di Guardiani della Galassia 3

Woo-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Woo-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Woo-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Woo-ooh-ooh-oohAnd in the end, we shall achieve in time

The thing they called divine

When all the stars will smile for me

When all is well and well is all for all

And forever after

Well, maybe in the meantime, wait and see We love the all, the all of you

Where lands are green and skies are blue

When all in all, we’re just like you

We love the all of youAnd when I cry for me, I cry for you

With tears of holy joy

For all the days, you’ve still to come

And did I ever say I’d never play

Or fly toward the sun

Maybe in the meantime something’s gone We love the all, the all of you

Where lands are green and skies are blue

When all in all, we’re just like you

We love the all of youThat sounds fine, so I’ll see ya sometime

Give my love to the future of the humankind

Okay, okay, it’s not okay

While it’s on my mind, there’s a girl who fits the crime

For a future love dream that I’m still to find

But in the meantimeWe love the all, the all of you

Where lands are green and skies are blue

When all in all, we’re just like you

We love the all of youWe love the all, the all of you

Where lands are green and skies are blue

When all in all, we’re just like you

We love the all of you, yeah

We love the all, the all of you

Lands are green and skies are blue

Just like you

Just like you

Just like, just like

Just like you

Just like you

Just like you

Just like, just like

Just like you

Qua sotto potete anche rivedere il trailer del film:

Guardiani della galassia 3 è l’ultimo episodio della trilogia diretta dal regista, e a giudicare dal trailer sarà anche quello più emotivamente coinvolgente, e anticipa un film incentrato in particolare (come aveva già svelato il regista) su Rocket, introducendo anche Adam Warlock (Will Poulter).

Nel film vedremo volti nuovi come Chukwudi Iwuji nei panni dell’Alto Evoluzionario, Daniela Melchior, Nico Santos e Maria Bakalova nei panni di Cosmo il Cane Spaziale (già visto nel recente speciale di natale di Guardiani della Galassia). Assieme a loro tornano Chris Pratt (Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña (Gamora), Sean Gunn (Kraglin/on-set Rocket), Pom Klementieff (Mantis), Bradley Cooper (Rocket) e Vin Diesel (Groot).

Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

FONTE: Screen rant, YouTube