In occasione della presentazione di Guardiani della Galassia Vol. 3, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare due dei protagonisti del film dei Marvel Studios: Will Poulter e Chukwudi Iwuji, che interpretano rispettivamente Adam Warlock e l’Alto Evoluzionario.

I due ci hanno raccontato come hanno ottenuto la parte (in particolare, Poulter per mesi non ha avuto idea di chi avrebbe interpretato), dell’opportunità di vestire nuovamente i panni dei loro personaggi in futuro e della complessa dieta che hanno dovuto sostenere per prepararsi.

