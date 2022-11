Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldaña motiva la presenza sul set delle teste di Gamora

Perché sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3 c’erano quattro repliche della testa di Gamora? Jimmy Fallon lo ha chiesto a Zoe Saldaña in persona durante una recente intervista per la promozione di Avatar: La via dell’acqua.

Ecco ciò che ha spiegato l’attrice:

Ce ne sono almeno quattro, ci sono tante me. Queste teste sono create grazie a un calco della mia testa e servono per aggiungere la parrucca o delle protesti per Gamora. A volte servono a metterla sullo sfondo… un po’ in stile Dov’è Wally?

Ha poi aggiunto che a volte la produzione usa la testa di Gamora per delle scene in cui è sullo sfondo o sfocata e poi aggiungono il personaggio in digitale in post-produzione.

Il 5 maggio del 2023 uscirà Guardiani della Galassia Vol. 3 – diretto da James Gunn – che nel suo cast avrà Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.