Con l’arrivo nelle sale di Guardiani della galassia Vol. 3, Chris Pratt e Jimmy Kimmel hanno messo in scena un divertente scherzo “ai danni” di alcuni visitatori di Guardians of the Galaxy: Mission BREAKOUT, nota attrazione dei Guardiani nel parco Disney California Adventure.

Attraverso una tecnologia Proto Hologram è stata proiettata un’immagine 3D di Pratt all’uscita dell’attrazione, dove l’attore ha iniziato a dialogare come un automa con i visitatori.

Potete vedere il divertente video dello scherzo qua sopra.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

