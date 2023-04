A meno di un mese dall’uscita di Guardiani della Galassia 3, i Marvel Studios ci regalano un nuovo, lungo promo della pellicola scritta e diretta da James Gunn che porterà a termine la trilogia dedicata a Star-Lord and co.

Nello spot, che trovate nella parte superiore di questa pagina, noterete anche la – fugace – presenza di Sylvester Stallone e Nathan Fillion.

A seguire potete leggere la sinossi della pellicola:

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall’eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket – una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani come li conosciamo.