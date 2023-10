Ospite sul canale YouTube di Turner Classic Movies, la PayTv di WarnerBros Dicovery dedicata ai classici del cinema, Guillermo del Toro consiglia una serie di perle indimenticabili dei generi horror e thriller da vedere a ottobre. Un mese particolarmente adeguato a questa tipologia di film visto che, di mezzo, c’è anche Halloween.

Guillermo del Toro inizia la lista con “Il Sospetto”, film di Hitchcock del 1941 del quale dice:

Una delle principali fonti di suspense è il non sapere. E l’altra, tra l’altro, è la speranza. Vanno di pari passo. E non sapere è la morale di questa storia.

Poi tocca a “Freaks” del 1931 che ha definisce:

Una singolarità nella storia del cinema. Nessuno avrebbe potuto farlo se non Tod Browning, che, ad un certo punto, era lui stesso diventato un giostraio. È un film astuto, pieno di spigoli, e non è facile da guardare, ma è molto gratificante, e secondo me è un capolavoro completo.

Abbandonando i thriller passa poi a “Jane Eyre” del 1943, “l’adattamento perfetto di un classico”. Tornando agli horror cita “Ho camminato con uno zombi” una “magnifica storia gotica”.

L’ultimo lungometraggio citato e “I tre volti della paura”, un’antologia horror del 1963 di Mario Bava, che del Toro elogia come “un tecnico di altissimo livello, ma anche un regista di intelligenza suprema”:

Dobbiamo essere grati per Bava e per il suo horror, e per essere la causa della denominazione di una delle band rock più popolari di tutti i tempi (in originale il film s’intitola Black Sabbath, ndr.).