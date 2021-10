Ieri seraè stato presentato in anteprima Beyond Fest in Los Angeles e subito dopo la proiezione del filme il registahanno risposto alle domande del pubblico.

Il regista ha ad esempio parlato delle easter egg e dei riferimenti agli altri film della saga, ammettendo di essersi chiesto se fosse il caso di inserire Busta Rhymes (apparso in Halloween – La resurrezione) nel prossimo film. Ha comunque spiegato che per i fan accaniti, sia in Kills che in Ends ci saranno tante strizzatine d’occhio.

Ha poi parlato della maschera Michael Myers e della difficoltà legata alle riprese:

La maschera di Michael Myers funziona solo con certe inquadrature e con una certa luce. Perciò a volte ti ritrovi così immerso nei dialoghi che pensi: “Aspettate, la maschera ha bisogno di più attenzione dal reparto luci“.

Blum ha poi parlato dell’esigenza di attendere per portare Halloween Kills al cinema, quando l’anno scorso il film è stato rinviato:

C’era la grossa domanda: “Aspettiamo o no?” e sono felicissimo di aver aspettato. […] Il cinema mi è mancato, ed è una cosa che ho dato per scontata. Prima del COVID, vedevo sempre i film in un cinema proprio davanti casa mia. Era una cosa che davo per scontata, ma non lo farò più. […] E poi non c’è niente di paragonabile alla proiezione di un film in una sala con tante persone, specialmente i film spaventosi. Gli horror non sono così divertenti a casa, non è la stessa cosa.

Ecco, infine, un video con l’intervento a sorpresa di Jamie Lee Curtis in cui l’attrice intrattiene gli spettatori leggendo lo scambio di email con il regista e il produttore prima del reboot.

Al festival di Venezia abbiamo avuto l’occasione di parlare con il regista David Gordon Green e la protagonista indiscussa Jamie Lee Curtis, che nel film affianca Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann e Anthony Michael Hall. Trovate le videointerviste in questo articolo.

HALLOWEEN KILLS: LA TRAMA

Nel 2018, Halloween di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis, ha sbancato il box office, incassando oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il capitolo con il più alto risultato nei 40 anni del franchise e fissando un nuovo record come miglior weekend di apertura nella storia degli horror con una donna come protagonista. E la notte di Halloween in cui ritorna Michal Myers non è ancora finita. Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte. Il Male muore stanotte.

