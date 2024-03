Nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa all’emittente neozelandese TVNZ, l’attrice Miriam Margolyes, interprete dell’insegnante di Erbologia nonché capo della casa Tassorosso presso la Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts nei film di Harry Potter Pomona Sprite, ha ammesso di restare spiazzata dalle persone che, ormai adulte, sono ancora “fissate” con la saga.

Parlando del fandom di Harry Potter dice:

Mi preoccupo per i fan adulti di Harry Potter perché ormai dovrebbero averlo superato. È roba di 25 anni fa, ed è una roba per bambini. Per lo meno penso che sia per bambini.

Ma sono ancora fissati. Faccio dei cameo e la gente mi dice: “Stiamo organizzando un matrimonio a tema Harry Potter” al che penso: “Accidenti, come sarà la loro prima notte di divertimento nuziale?”. Non riesco nemmeno a pensarci. No. Però Harry Potter è meraviglioso. Sarà sempre grata di averne fatto parte.