ha rappresentato l’inizio del fenomeno cinematografico di una generazione conquistando i cuori di milioni di spettatori attraverso la storia, ma anche attraverso l’uso di effetti speciali e di una cura dei dettagli che hanno dato vita al mondo della magia di J.K. Rowling.

Per celebrare i 20 anni della saga, Wizarding World ha svelato un video dedicato alla costruzione del castello di Hogwarts.

Potete ammirarlo qui in alto.

Le celebrazioni per i 20 anni proseguiranno nel corso della fine dell’anno con tutta una serie di novità. Warner Bros. Studio Tour London – il tour dei set di Harry Potter – ha ad esempio in serbo qualcosa di molto speciale per il prossimo novembre.

Tra il 19 e il 22 novembre sarà infatti possibile guardare il primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, direttamente in Sala Grande!

Come riporta il comunicato: