Hellraiser: il trucco prostetico di Pinhead mostrato in una featurette

Con l’arrivo in streaming su Hulu del nuovo film di Hellraiser 20th Century Studios ha pubblicato in rete una nuova featurette del progetto che ci morta nel dietro le quinte del trucco prostetico indossato da Jamie Clayton per diventare Pinhead.

Potete vedere la featurette nella parte superiore della pagina.

Nel cast del nuovo Hellraiser figurano anche Odessa A’zion (“Fam,” “Grand Army”), Adam Faison (“Everything’s Gonna Be Okay,” “Yes Day”), Drew Starkey (“Outer Banks,” “The Devil All the Time”), Brandon Flynn (“Ratched,” “13 Reasons Why”), Aoife Hinds (“The Long Call,” “Normal People”), Jason Liles (“Stereoscope,” “Rampage”), Yinka Olorunnife (“The Transporter”), Selina Lo (“Boss Level,” “Q8 Unleashed”), Zachary Hing (“Halo”), Kit Clarke (“Leonardo”), Goran Visnjic (“The Boys,” “Timeless”) e Hiam Abbass (“Succession,” “Blade Runner 2049”). Alla sceneggiatura Ben Collins e Luke Piotrowski, che si sono basati su una storia di David Goyer.

Siamo ancora in attesa dei dettagli sulla release italiana del film che avverrà, presumibilmente, su Disney Plus all’interno di Star.

FONTE: 20th Century Studios