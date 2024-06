Nella parte superiore di questa pagina trovate il primo trailer di Here, il nuovo film di Robert Zemeckis con protagonisti Tom Hanks e Robin Wright, riunitisi a 30 anni da Forrest Gump.

La pellicola è basata sulla graphic novel di Richard McGuire, Here si svolge nel New England e racconta una vicenda di amore, perdita, speranza, lotta ed eredità con Tom Hanks e Robin Wright, protagonisti di una storia che attraversa più generazioni.

La particolarità di Here è di avere un unico punto di vista fisso, la cinepresa non si muove di un millimetro: a muoversi sono quindi le situazioni e i personaggi in un salotto nel corso di più di un secolo in 104 minuti di pellicola.

