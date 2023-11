Mancano pochi giorni all’anteprima per i fan di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, e così ecco arrivare sempre più clip e spot con immagini inedite dell’atteso film di Francis Lawrence.

In un nuovo spot di un minuto che potete vedere qui sopra, per esempio, è possibile ascoltare degli stralci di Can’t Catch Me Now, il singolo ufficiale del film eseguito da Olivia Rodrigo, che si affianca a Taylor Swift, i Coldplay e Lorde come autrice di una canzone originale per la saga di Hunger Games. La canzone è stata annunciata durante l’apertura delle prevendite del film mercoledì a Times Square, alla presenza di alcuni attori del cast come Rachel Zegler e Tom Blyth.

Non è tutto: è arrivata online una nuova clip tratta dal film, nella quale vediamo l’inizio vero e proprio della sfida:

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film di Hunger Games nostra scheda. Ricordiamo che in Italia uscirà il 15 novembre, negli USA il 22. Noi lo vedremo alla proiezione evento ad Arcadia Cinema il 15 novembre: potete riservare i vostri biglietti qui!

