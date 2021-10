LEGGI ANCHE – Midnight Mass: una featurette svela il dietro le quinte della serie Netflix

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di, horror psicologico con protagonista(Midnight Mass, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor).

Diretto da Matt Angel e Suzanne Coote il film segue la storia di Jenn (Siegel), una donna con problemi di ansia che cerca aiuto nel misterioso Dr. Meade scoprendo poi che il dottore ha preso il controllo su di lei tra un po’ di intense sessioni, eventi terrificanti e misteriosi blackout. Nel cast troviamo anche Jason O’Mara e Dulé Hill.

La sceneggiatura del progetto è stata scritta dalla stessa Siegel insieme a Richard D’Ovidio.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 27 ottobre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Dalla sinossi:

Cosa ne pensate di questo trailer di Hypnotic? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

