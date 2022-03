Vision Distribution ha pubblicato su YouTube il trailer de, il film di Lillo e Greg ed Eros Puglielli che vede nel cast i già citati Lillo e Greg e, in più,(recentemente apparso nella seconda stagione di LOL ), Maryna, Daniela Piperno, Simone Colombari, Ilaria Spada, Francesco Arca, Jonathan Guerrero, Valerio Lundini, Marco Marzocca.

Lo trovate nella parte superiore di questa pagina, mentre qua sotto trovate anche uno spot da 60 secondi.

Filippo (Francesco Arca) è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli… (quelli di Lillo). Disperato e sempre meno richiesto, il nuovo Filippo (Lillo) si rivolge all’unica persona in grado di insegnargli a soddisfare le donne puntando sulla sensualità e la dialettica piuttosto che sul corpo: Max (Greg), il più grande e ambito gigolò di sempre, ritiratosi misteriosamente dal giro. Nonostante il training con Max, Filippo continua a perdere clienti. Un giorno però, per un oscuro motivo, una giovane e bella colombiana di nome Juanita (Maryna) decide di avvalersi delle prestazioni di Filippo. Peccato che Juanita sia figlia di una coppia di pericolosissimi narcotrafficanti: Joaquim (Corrado Guzzanti) e Maria (Ilaria Spada). I guai per Filippo e Max sono appena iniziati…