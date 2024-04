In rete è approdata una featurette di IF – Gli amici immaginari, il film di John Krasinski con Ryan Reynolds dal 16 maggio nelle nostre sale.

La featurette in questione si incentra sul cast del progetto. La potete vedere qua sopra.

Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari narra la storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito super potere, si imbarcherà in un’avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 17 maggio 2024.

FONTE: Paramount

