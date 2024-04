IF – Gli amici immaginari, il film diretto da John Krasinski con protagonista Ryan Reynolds, ha segnato un grande ricongiungimento con Steve Carell dopo The Office.

Krasinski ha parlato dell’attesissimo momento con Total Film (via Slash Film), spiegando che non è andata proprio come si aspettava:

Per quanto sia stato divertente lavorare con lui, il momento più potente è stato quando mi ha fatto il discorso più sentito su quanto fosse fiero di me per quello che sto facendo al cinema. Durante la lettura della sceneggiatura mi ha detto: “Sono semplicemente così onorato di farne parte, sono disposto a fare qualunque cosa serva”. Pensavo che avrei riso tutto il giorno, e invece ho pianto per tutto il giorno.

Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 17 maggio 2024.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate